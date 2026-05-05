La poesía tuvo su noche en el Palacio San Miguel con premios y música

La Fundación Argentina para la Poesía realizó el pasado 28 de abril su tradicional celebración anual en los salones del Palacio San Miguel, en la ciudad de Buenos Aires. El evento reunió a poetas, escritores, académicos y lectores de distintas regiones del país en una jornada marcada por los reconocimientos y las expresiones artísticas.

Durante el encuentro, se desarrolló una ceremonia de premiación que tuvo como punto destacado la entrega del “Gran Premio de Honor 2025” a Eduardo González Tuñón, distinción otorgada por decisión unánime de las autoridades de la institución.

La velada incluyó además momentos musicales y una exposición de libros, en un espacio que combinó la producción literaria con el intercambio entre referentes del ámbito cultural.

La Fundación está presidida por Alejandro G. Roemmers, con Lidia Vinciguerra como vicepresidenta, Norberto Barleand como secretario y Fernando Sánchez Zinny como tesorero. Completan la comisión directiva Daniel Couto, Antonio Requeni y Beatriz Schaefer Peña como vocales.

Las imágenes del evento fueron registradas por el fotógrafo Jorge Tama para “Repila”.