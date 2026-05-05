¿Qué nivel registra hoy el dique San Roque?

El dique San Roque registra actualmente una altura de 35,45 metros, lo que implica que se encuentra 0,15 metros por encima de su cota de vertedero, fijada en 35,30.

El dato surge de las mediciones difundidas por la Administración Provincial de Recursos Hídricos, en el marco del monitoreo periódico de los embalses de Córdoba.

Este nivel posiciona al San Roque entre los diques que presentan valores por encima de su referencia, en un contexto donde otros embalses muestran comportamientos dispares.

Mientras algunos registran subas leves, otros continúan por debajo de sus niveles óptimos, como ocurre con Pichanas y El Cajón, que presentan diferencias negativas más marcadas.