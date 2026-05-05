Se vienen días fríos en Carlos Paz

El clima en Carlos Paz tendrá un giro en los próximos días. Luego de jornadas templadas, con máximas que alcanzarán los 28 grados el miércoles, se espera un brusco descenso térmico a partir del jueves.

Según el pronóstico oficial, el viernes marcará el cambio más fuerte, con una mínima de 2°C y una máxima de apenas 14°C. Las condiciones se mantendrán durante el fin de semana, con temperaturas similares el sábado y domingo, también con mínimas cercanas a los 2 grados.

El martes comenzó con neblina y cielo mayormente nublado, con una temperatura que oscila entre los 12°C y los 23°C. En tanto, el jueves ya mostrará un descenso más notorio, con una máxima prevista de 18°C.

De esta manera, el ingreso de aire frío pondrá fin al período de temperaturas elevadas y dará paso a varios días con ambiente más invernal en la región.