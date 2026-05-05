Tormentas, viento y descenso de temperatura en Carlos Paz

El clima en Carlos Paz dará un giro este jueves 7 de mayo, con la llegada de tormentas y condiciones inestables que se extenderán durante buena parte del día.

Según el pronóstico oficial, la madrugada comenzará con tormentas y una probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%. Durante la mañana se mantendrán los chaparrones, aunque con menor intensidad.

El dato más relevante será el viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h, principalmente desde el sector sur, lo que podría generar complicaciones en la vía pública.

Hacia la tarde, las lluvias cesarían, pero el viento continuará con intensidad, manteniendo un escenario inestable. Recién por la noche se espera una mejora con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a la temperatura, el jueves tendrá una máxima de apenas 18°C, anticipando el ingreso de aire frío que se hará sentir con más fuerza hacia el viernes, cuando la mínima podría descender hasta los 2°C.

El pronóstico extendido muestra un cambio marcado hacia condiciones más frías y secas para el fin de semana.