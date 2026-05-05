Una beba nació en su hogar y fue asistida por el 107 en sus primeros instantes

Una beba nació este domingo por la mañana en su vivienda de barrio Bajo Pueyrredón, en Córdoba capital, y fue asistida en sus primeros minutos de vida por un equipo del servicio de emergencias 107.

El hecho se registró alrededor de las 7:30, cuando desde el 911 se solicitó apoyo por una mujer de 28 años en trabajo de parto. Un móvil acudió al domicilio con personal médico y de enfermería.

Al arribar, la recién nacida ya se encontraba junto a su madre. El equipo procedió a realizar las primeras asistencias, entre ellas el control del estado general, el calentamiento y la limpieza de secreciones. El llanto fue espontáneo, lo que permitió estabilizar la situación en el lugar.

También se asistió a la madre con las maniobras correspondientes posteriores al parto, mientras se brindaba contención a la familia.

Posteriormente, la mujer y la beba fueron trasladadas juntas a la Maternidad Provincial para la realización de controles neonatales y puerperales.