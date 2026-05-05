Valle Hermoso mejora el dispensario de barrio San Jorge

El personal de Obras Públicas de Valle Hermoso lleva adelante tareas de mejora y mantenimiento en el dispensario de barrio San Jorge, con el objetivo de fortalecer sus condiciones edilicias y garantizar un mejor servicio para los vecinos.

Las intervenciones incluyen trabajos generales sobre la infraestructura del espacio, buscando optimizar su funcionamiento y brindar mayor comodidad tanto al personal de salud como a quienes asisten diariamente.