Alerta por tormentas fuertes: anuncian ráfagas, granizo y abundante lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de tormentas fuertes durante esta noche en distintos sectores de la provincia de Córdoba. El fenómeno podría estar acompañado por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

La advertencia fue difundida por la Policía de Córdoba a través de sus canales oficiales, donde además recomendaron circular con extrema precaución ante la posibilidad de reducción de visibilidad, calles anegadas y complicaciones en rutas y caminos.

Según el informe del SMN, las tormentas podrían desarrollarse de manera localizada pero con fuerte intensidad, principalmente durante la noche y la madrugada.

Las autoridades aconsejaron evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.