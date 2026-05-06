Alertan por fuertes ráfagas de viento sur en Carlos Paz

Carlos Paz y gran parte de Punilla tendrán un marcado cambio de tiempo durante las próximas horas, con la llegada de viento intenso del sector sur, tormentas aisladas y un fuerte descenso de temperatura.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves comenzará con tormentas durante la madrugada y chaparrones por la mañana. Sin embargo, el fenómeno más importante será el ingreso de viento sur con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 kilómetros por hora.

Las condiciones más intensas se esperan durante la mañana, cuando el viento soplará entre 42 y 50 km/h, acompañado por ráfagas de gran intensidad.

Durante la tarde y la noche continuarán las condiciones ventosas, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que seguirán superando los 50 km/h.

Actualmente, Carlos Paz presenta una jornada mayormente nublada con neblina, humedad elevada y temperaturas templadas, aunque el ingreso del frente frío provocará una caída abrupta de los registros térmicos.

El viernes se perfila como el día más frío de la semana, con una mínima prevista de apenas 2 grados y una máxima de 14.