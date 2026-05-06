Así amanecieron Carlos Paz y Punilla: dónde hizo más frío

San Antonio de Arredondo registró este miércoles la temperatura mínima más baja de la región, en medio de una madrugada marcada por diferencias térmicas entre distintos sectores de Carlos Paz y localidades cercanas.

De acuerdo al relevamiento realizado en el marco de los proyectos MATTEO, PREVENIR y el Club de Ciencias STEAM de Villa Carlos Paz, la marca más baja se detectó en el sector Santos Lugares de APRHi, donde el termómetro descendió hasta los 10°C.

También se reportaron valores frescos en otros puntos de San Antonio de Arredondo, como el Hotel Diferencial Dante Delich, con 12,1°C.

En Villa Carlos Paz, los registros más bajos se dieron en barrio La Quinta, con 12,6°C, y en Playas de Oro, donde la mínima alcanzó los 12,7°C.

En tanto, el centro de la ciudad presentó temperaturas superiores. La estación ubicada en la Escuela Carlos Paz marcó 14,1°C, mientras que frente a la Municipalidad la mínima fue de 15,1°C.

Los valores más elevados del relevamiento se registraron en Costa Azul Norte, con 15,7°C, y en barrio La Cuesta, donde la estación oficial de EPEC reportó 15,4°C.

En barrio Los Eucaliptus no se pudieron obtener datos durante la franja horaria de mínima temperatura.