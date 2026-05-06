Avilés lanzó el plan vial más importante en la historia de la ciudad

Con una inversión de fondos propios de más de $2.050 millones de pesos, la Municipalidad de Villa Carlos Paz presentó la primera etapa de un nuevo plan que apunta a mejorar vías de conectividad estratégica. El anuncio se concretó durante una conferencia de prensa, realizada este miércoles 6 de mayo en horas de la mañana, donde el intendente Esteban Avilés brindó detalles del Plan Integral de Mejoramiento Vial y se mostró acompañado de dirigentes vecinalistas.

«Se trata de un desafío determinante en el marco de un contexto económico complejo, pero que nos permite realizar una inversión que impactará directamente en la infraestructura vial de toda la ciudad. Esta es una primera etapa, centrada en la repavimentación. Las calles incluidas fueron seleccionadas por su alto tránsito y por su importancia en la interconexión entre distintos barrios estratégicos. Estamos trabajando luego de una segunda etapa, definiendo prioridades en base al trabajo previo y al aporte fundamental de los centros vecinales, que tienen un rol activo, con gran compromiso y cercanía con los vecinos»; dijo Avilés.

«El programa también incluye la rehabilitación de carpetas asfálticas, una política que venimos desarrollando y que ahora estamos potenciando, especialmente en arterias de alto tránsito. Además, avanzamos en el mejoramiento de calles de tierra»; añadió.

El intendente también hizo referencia a los trabajos que se desarrollarán sobre la Avenida Cárcano: «También estamos avanzando en la repavimentación de la Avenida Cárcano y su cantero central. Ya se realizaron mejoras en la calzada y cordón cuneta, y en los próximos días comenzará la etapa final. Quiero destacar que, si bien esta obra es competencia provincial, desde el municipio la impulsamos como prioritaria. Es una obra emblemática para la ciudad, atraviesa varios barrios y responde a reclamos históricos».

«Sostenemos una mirada a futuro en la inversión pública, entendiendo que estas intervenciones también tienen consecuencias que debemos ir corrigiendo progresivamente. La inversión total de esta primera etapa supera los 5.000 millones de pesos. Es un proyecto muy ambicioso para un municipio, más aún teniendo en cuenta que en la Provincia de Córdoba muchos municipios no están realizando obras, ni siquiera de mantenimiento. Nosotros seguimos invirtiendo, incluso en obras que no se ven: agua, cloacas y gas»; completó el mandatario.