Carlos Paz: inaugurarán el viernes la subsede del Colegio de Psicólogos

Este viernes 8 de mayo a las 19 hs, la ciudad de Villa Carlos Paz será escenario de un acontecimiento significativo para la comunidad profesional y para la sociedad en su conjunto: la inauguración de la nueva subsede del Colegio de Psicólogos.

El acto se llevará a cabo en Avellaneda 475 (local 1 – Fase Estudio), un punto estratégico de la ciudad que desde ahora funcionará como espacio de encuentro, desarrollo profesional y fortalecimiento institucional para los psicólogos de la región.

La apertura no será solo un evento formal. La jornada incluirá la presentación del coro estable del Colegio, aportando una dimensión cultural y artística a la celebración, seguida de un brindis que buscará reunir a colegas, autoridades y vecinos en un clima de cercanía y comunidad.

La creación de esta subsede representa un paso importante en la descentralización y el fortalecimiento territorial del Colegio, acercando recursos, acompañamiento y espacios de formación a profesionales del Valle de Punilla y zonas aledañas. En tiempos donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más central en la agenda pública, la apertura de este tipo de espacios adquiere un valor social que trasciende lo institucional.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar del evento bajo una consigna clara y abierta: “Vení, sé parte”. Una frase que no solo convoca a la inauguración, sino que también interpela a pensar la salud mental como una construcción colectiva, donde el compromiso profesional y el entramado social van de la mano.