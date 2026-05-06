Chau veranito: ¿A qué hora llega el bajón de 20 grados a Córdoba?

Después de una seguidilla de días con aire primaveral que desentonaron con el calendario, el otoño finalmente golpeará con fuerza a las Sierras de Córdoba. Tras un miércoles que amaga con temperaturas cálidas, los especialistas anticipan el ingreso de un frente frío desde el sur que cambiará drásticamente el panorama en cuestión de horas.

La jornada de hoy comenzó con un ambiente espeso: niebla, humedad por las nubes y una mínima de 15°C. Sin embargo, lo más llamativo será la máxima, que podría escalar hasta los 30°C durante la tarde. Este escenario de ambiente pesado podría desencadenar algunas precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia hacia la caída del sol.

El giro rotundo del clima no se hará esperar demasiado. Según las proyecciones meteorológicas, el cambio ingresará por el sur provincial durante la noche y llegará a Córdoba Capital entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana del jueves.

Se espera que el frente entre con ráfagas de viento sur con fuerte intensidad, barriendo la humedad y provocando un descenso térmico que se sentirá en el cuerpo de inmediato. Para mañana jueves 7 de mayo, se prevé una mínima de 9° y una máxima que apenas rozará los 19°, temperaturas frías que continuarán durante el viernes 8.

Durante el fin de semana, el abrigo será indispensable. El descenso de temperatura no será un evento de un solo día; por el contrario, el frío se instalará durante los días sábado y domingo, se esperan jornadas muy frescas con marcas térmicas que seguirán en descenso. Los especialistas no descartan la presencia de heladas en sectores rurales y serranos, e incluso existen probabilidades de eventos de aguanieve en las zonas más altas de las Altas Cumbres.