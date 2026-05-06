Chefs llevarán los sabores cordobeses al escenario principal de Expodeli

El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba participará de Expodeli con una serie de masterclass gastronómicas que buscarán poner en valor distintas cadenas productivas de la provincia a través de la cocina y la innovación.

La propuesta incluirá una presentación por jornada en el escenario principal del evento, con chefs y especialistas que mostrarán productos emblemáticos cordobeses transformados en experiencias gastronómicas.

El cronograma comenzará este miércoles 7 de mayo con “La Dulzura Estratégica”, una presentación a cargo de Darío Brugnoni y Dante Enríquez centrada en la miel cordobesa y el trabajo de los productores apícolas.

El jueves 8 será el turno de “La Revolución Porcina”, donde Andrés Chaijale abordará el potencial del Cluster Porcino cordobés desde una mirada vinculada a la innovación y la nutrición.

El viernes 9, Julián Espinosa encabezará “Identidad con Sello de Exportación”, una propuesta dedicada al maní cordobés y su posicionamiento internacional.

Finalmente, el sábado 10, Anita Sánchez junto a la Asociación Argentina de Braford y La Parrilla de Pipi presentarán “Genética y Futuro en el Plato”, enfocada en la producción ganadera y la calidad de la carne.

Desde el Ministerio señalaron que el objetivo es unir producción, gastronomía e innovación para mostrar el valor agregado de las economías regionales cordobesas.