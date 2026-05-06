Cosquín lanza un taller docente sobre lectura, escritura e inteligencia artificial

La Municipalidad de Cosquín abrió las inscripciones para un taller de formación docente enfocado en lectura, escritura e inteligencia artificial, una propuesta orientada a brindar herramientas pedagógicas para el nivel secundario.

La capacitación comenzará el próximo 11 de mayo a las 18:30 en el Punto de Encuentro Educativo Municipal, ubicado sobre avenida Perón 618.

Según informaron desde el municipio, el taller buscará abordar los desafíos actuales vinculados a la enseñanza y el impacto de la inteligencia artificial en las prácticas educativas.

La propuesta tendrá modalidad combinada, será gratuita y acreditará 30 horas con puntaje docente.

Desde la organización señalaron que la iniciativa apunta a ofrecer recursos didácticos y nuevas estrategias para trabajar contenidos vinculados a lectura y escritura en las aulas.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas mediante un formulario online y también se dispusieron canales de contacto telefónico y correo electrónico para consultas.

Inscripción: https://forms.gle/iESXUEzpEooMBKYN6