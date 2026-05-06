Cuesta Blanca se sumó a una agenda turística regional con ASHOGA

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó el jueves por la tarde de una reunión con autoridades de ASHOGA, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Namasté, en San Antonio de Arredondo, y contó con la presencia de intendentes y presidentes comunales del sur de Punilla.

Durante la reunión, se abordó la necesidad de avanzar en una agenda de trabajo compartida entre municipios, comunas, hoteleros y gastronómicos, con el objetivo de mejorar la planificación turística regional y jerarquizar los servicios destinados a los visitantes.

La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado, en una zona clave para el turismo del Valle de Punilla.