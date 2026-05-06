Dólar hoy: a cuánto cotizan el blue y el oficial este miércoles 6 de mayo

El mercado cambiario opera este miércoles 6 de mayo de 2026 con leves movimientos y una brecha reducida entre el dólar blue y el oficial.

Según las últimas cotizaciones, el dólar blue se ubica en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta en la city porteña.

En tanto, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Las otras cotizaciones relevantes del día son:

Dólar MEP: alrededor de $1.428

Contado con liquidación (CCL): cerca de $1.490

Dólar tarjeta: en torno a $1.839

Dólar mayorista: cerca de $1.393

En Córdoba, el dólar blue se negocia por encima de los valores de Buenos Aires y alcanza los $1.425 para la venta, según operadores locales.

Cómo sigue el mercado

Los analistas siguen de cerca la evolución del tipo de cambio luego de varias jornadas de relativa estabilidad. El mercado también observa el comportamiento de los dólares financieros y las señales económicas del Gobierno en relación con las reservas y el esquema cambiario vigente.

La brecha entre el dólar oficial y el blue continúa en niveles bajos en comparación con otros períodos de alta tensión cambiaria, aunque persiste la expectativa por posibles movimientos en las próximas semanas.