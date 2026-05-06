El mapa de las obras que transformarán las calles de Villa Carlos Paz

Más de dos mil millones de pesos se destinarán a la repavimentación y arreglo de las calles de Villa Carlos Paz, en el marco del denominado Plan Integral de Mejoramiento Vial que contempla obras con alto impacto en los barrios.

Este programa de inversiones se estructura en distintas líneas de acción, priorizando sectores de alto tránsito y la conectividad.

En una primera etapa, se ejecutarán más de 32.900 metros cuadrados de nuevo pavimento en calles de Villa Domínguez, Cu-Cú, La Quinta, Los Manantiales y Villa Suiza, entre otros, fortaleciendo los corredores de circulación más utilizados por los vecinos.

Posteriormente, se encarará la rehabilitación de las carpetas asfálticas en arterias como Avenida San Martín, Juan B. Justo, Madrid Esquiú, Belgrado, Lisandro de la Torre, Medrano, Gobernador Alcorta, Gobernador Peña, Gobernador Ferreyra, Esquiú y Florida.

En una tercera etapa, se avanzará con el mejoramiento de las calles de tierra con recupero de material asfáltico. En ese sentido, se realizarán intervenciones mediante la aplicación de mezcla asfáltica, permitiendo mejorar condiciones de sectores que requieren soluciones más permanentes, como la calle Estocolmo (Playas de Oro), Silva (Sol y Río), Pueyrredón (Carlos Paz Sierras), Paul Verlaine (Los Algarrobos), Jenner (El Fantasio), Cerro Itatí (Colinas), Bonaparte (Carlos Paz Sierras), Heine (Villa del Lago), Tagore (Villa del Lago), Sand (Villa del Lago), Whitman (Villa del Lago) y La Fontaine (Villa del Lago).