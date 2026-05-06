El temporal ya golpea Buenos Aires y el frente frío avanza hacia Córdoba

El avance de un frente frío comenzó a provocar fuertes tormentas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y el sistema ya se desplaza hacia Córdoba, donde se esperan lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo desde la noche de este miércoles.

Durante las últimas horas se reportaron intensas tormentas con caída de piedra en localidades como Dudignac, partido de 9 de Julio, y Roque Pérez, donde vecinos difundieron imágenes del temporal en redes sociales.

Ante este panorama, la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad informó que rige una alerta amarilla por tormentas para Córdoba durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves 7 de mayo.

De acuerdo al reporte elaborado en base a datos del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, podrían desarrollarse tormentas en distintos sectores de la provincia, algunas localmente fuertes.

Además, se advirtió que los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las autoridades recomendaron extremar medidas de prevención, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y no circular en horarios críticos. También pidieron mantenerse alejados de ríos y arroyos por posibles crecidas repentinas.

El ingreso del aire frío provocará además un marcado descenso de temperatura hacia el final de la semana, con máximas mucho más bajas y posibles heladas durante el fin de semana.