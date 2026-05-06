Estudiantes de la UNC clasificaron a la final mundial de supercomputación en China

Córdoba volverá a tener representación internacional en una de las competencias tecnológicas más importantes del planeta. El equipo “Carpinchos”, integrado por estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), clasificó a la final del ASC Student Supercomputer Challenge (ASC26), que se disputará en China del 16 al 20 de mayo.

Se trata de un logro histórico para la educación pública argentina, ya que es la primera universidad pública del país en alcanzar esta instancia en la competencia mundial de supercomputación.

Los estudiantes cordobeses superaron a más de 350 equipos internacionales y quedaron entre los 25 mejores del planeta, posicionándose dentro del selecto 6% de la élite mundial en computación de alto rendimiento.

En ese marco, la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, recibió al equipo este lunes en la Legislatura provincial y destacó el talento y el esfuerzo de los jóvenes.

“Es un orgullo inmenso recibir a estos jóvenes que llevan la bandera de Córdoba a lo más alto de la tecnología mundial. Los ‘Carpinchos’ no solo son mentes brillantes, son el ejemplo del esfuerzo y la capacidad que tiene nuestra universidad pública”, expresó Prunotto.

La vicegobernadora también remarcó la importancia estratégica de la supercomputación para el desarrollo productivo y tecnológico de la provincia y del país.

La final se realizará en la Wuxi University, ubicada en la provincia china de Jiangsu, donde los estudiantes argentinos competirán frente a universidades y equipos de potencias tecnológicas globales en desafíos vinculados al desarrollo de hardware y optimización de software de alto rendimiento.

Por su parte, Federico Menis, director de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Legislatura, destacó el sacrificio y la autogestión del grupo para poder concretar el viaje.

“Acá hay mucho más que conocimiento técnico; hay talento, compromiso y una garra admirable. Estos chicos hacen milagros para autogestionarse y viajar”, señaló.

El equipo “Carpinchos” fue creado en 2023 y ya obtuvo reconocimiento internacional tras conseguir un podio en una competencia realizada en Estados Unidos. Además, sobresale por contar con un 40% de participación femenina, un dato significativo en un ámbito históricamente dominado por hombres.

Los integrantes del equipo son Lara Kurtz, Tomás Bazán, Milagros Carabelos, Ignacio Facello y Javier Mercado Alcoba, bajo la coordinación del coach Alejandro Ismael Silva.