Invitan a participar del Global Big Day 2026 en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz será parte de la segunda edición del Global Big Day 2026, el evento internacional que convoca a miles de personas en todo el mundo para observar y registrar aves en sus hábitats naturales.

La propuesta se desarrollará este sábado 9 de mayo desde las 9 de la mañana en la costa del lago San Roque, en la intersección de Illia y Artigas, a la altura del Club de Remo ACR.

La actividad es organizada junto a Parques Nacionales y busca promover el turismo de naturaleza, además de fomentar el conocimiento y la conservación de la avifauna local.

Desde la organización destacaron que no es necesario contar con experiencia previa para participar, ya que la jornada está pensada tanto para aficionados como para quienes quieran iniciarse en la observación de aves.

Los participantes podrán recorrer el sector costero para identificar distintas especies que habitan la zona del lago y registrar sus avistamientos en el marco de esta iniciativa mundial.

Además, recomendaron asistir con ropa cómoda, gorra, protector solar y agua. También sugirieron llevar binoculares, cámara de fotos, celular, libreta de notas o guía de aves para disfrutar mejor de la experiencia.