La Cumbrecita tendrá red de gas natural tras un anuncio de Llaryora

El gobernador Martín Llaryora anunció una inversión de 400 millones de pesos para ejecutar la primera etapa de la red de gas natural en La Cumbrecita, una obra que apunta a transformar la infraestructura de uno de los principales destinos turísticos de Calamuchita.

El proyecto contempla la construcción de 8.463 metros lineales de red y permitirá concretar inicialmente 308 conexiones domiciliarias, beneficiando de manera directa a más de 700 habitantes de la localidad.

“Cuando decimos que Córdoba no para, significa que creemos que la infraestructura es parte del desarrollo, y que sin ella no se puede progresar ni crecer”, expresó el mandatario provincial durante la presentación.

La llegada del gas natural también busca potenciar el perfil turístico y comercial de La Cumbrecita, ya que permitirá mejorar las condiciones operativas de hoteles, complejos de cabañas, restaurantes y emprendimientos gastronómicos, reduciendo costos y favoreciendo nuevas inversiones privadas.

“Yo siempre digo que gobernar es generar trabajo. Y obras como estas permiten que crezcan el turismo, los comercios y las inversiones privadas que generan empleo en cada localidad”, sostuvo Llaryora.

El inicio de los trabajos está previsto para mayo de 2026 y forma parte del plan de expansión de redes de gas natural impulsado por la Provincia en distintas localidades de Calamuchita.

Durante la visita, el gobernador también se refirió a la obra de cloacas que se ejecuta actualmente en la comuna y manifestó su intención de inaugurarla antes del final de su gestión.

Por su parte, la jefa comunal Silvana Torres destacó el impacto de las obras para la localidad y valoró el acompañamiento provincial. “El gobernador nos ha escuchado, y el agradecimiento es especial por estas obras vitales que para nosotros, como comunidad, han sido muy beneficiosas”, afirmó.

Además del anuncio del gas natural, Llaryora comprometió fondos para la construcción de tres viviendas y confirmó aportes de 30 millones de pesos para los bomberos voluntarios y otros 5 millones destinados a instituciones locales.