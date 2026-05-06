La fiesta del Cristo de la Buena Muerte convocó a peregrinos de todo el país

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó este domingo de la tradicional celebración en honor al Cristo de la Buena Muerte, realizada en la localidad de Reducción, en el departamento Juárez Celman.

Como ocurre cada año, la jornada reunió a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos de Córdoba y del país, quienes participaron de la Santa Misa y de la posterior procesión por las calles de la localidad.

Las actividades también incluyeron la actuación de una banda militar y un acto en la plaza central, con la presencia de autoridades locales y provinciales. Entre ellas estuvieron la intendenta de Reducción, Gina Grazziano; el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas; y la legisladora departamental Graciela Bisotto.

Durante la celebración, Prunotto destacó el valor de la fe como espacio de encuentro en tiempos complejos.

“En estos tiempos de crispación, es bueno saber que la fe nos sigue encontrando juntos, como en esta celebración que ha demostrado, una vez más, la profunda devoción que congrega a decenas de miles de peregrinos”, expresó la vicegobernadora.

La festividad del “Señor de la Buena Muerte” fue recientemente declarada Fiesta Provincial por la Legislatura de Córdoba. La celebración se desarrolla cada año entre el 1 y el 3 de mayo en Reducción y es considerada una de las manifestaciones religiosas más antiguas de la provincia y del interior del país.

Con más de 300 años de historia, la devoción al Cristo de la Buena Muerte se mantiene viva gracias a la transmisión generacional de la fe popular y forma parte de la identidad espiritual de miles de familias cordobesas y argentinas.

Desde hace décadas, la celebración convoca a fieles que llegan a pie, en bicicleta, a caballo y en vehículos desde diferentes provincias para participar de una tradición profundamente arraigada en la comunidad.