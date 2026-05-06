La Legislatura aprobó cambios en los radios comunales de Rayo Cortado y Santa Elena

La Legislatura de Córdoba aprobó este martes la modificación de los radios comunales de Rayo Cortado y Santa Elena, dos localidades del departamento Río Seco. Las iniciativas, enviadas por el Ejecutivo provincial, fueron convertidas en ley durante la 7ª sesión ordinaria del 148° período legislativo.

La sesión comenzó pasadas las 14 y fue presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto. En algunos tramos, también estuvo a cargo del pleno el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas.

Con la nueva normativa, Rayo Cortado pasará a contar con una superficie total de 895 hectáreas, mientras que Santa Elena alcanzará una superficie de 566 hectáreas.

En el caso de Santa Elena, la ley también establece una modificación del límite entre los departamentos Río Seco y Tulumba, con el objetivo de que el radio comunal quede íntegramente dentro del departamento Río Seco.

Los proyectos fueron informados en el recinto por los legisladores Ramón Flores, Gloria Pereyra y Víctor Molina. Durante el debate estuvieron presentes los jefes comunales de ambas localidades, Héctor Rodolfo González, de Rayo Cortado, y Diego Rojas, de Santa Elena. También participó Griselda Bustos, de Chañar Viejo.

Repudio por el financiamiento universitario

En la misma sesión, la Unicameral aprobó una declaración impulsada por el legislador Mariano Lorenzo, en la que se expresó el repudio al incumplimiento de la normativa vigente sobre financiamiento universitario por parte del Gobierno nacional.

El texto advierte que la restricción presupuestaria afecta el funcionamiento de las universidades públicas, sus tareas de docencia, investigación y extensión, además de las condiciones laborales de sus trabajadores.

También se aprobó una declaración de la legisladora Karen Acuña en adhesión a la 4ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 12 de mayo, en reclamo por el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Licencia y nuevas autoridades

Durante la jornada, la Legislatura aprobó además la licencia del legislador Pablo Ovejeros. En su reemplazo asumió Carlos Lencinas.

Por último, se aprobaron las designaciones de Leandro García como secretario de Comisiones y de Santiago Fernández como prosecretario de Comisiones.