Otro sismo sacudió las sierras durante la madrugada

Un nuevo sismo volvió a sentirse en Córdoba durante la madrugada de este miércoles, horas después del movimiento registrado anoche en la región de Traslasierra.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor ocurrió a las 00:23 y tuvo una magnitud de 2.5 grados.

El epicentro se ubicó 28 kilómetros al este de Villa Dolores, 48 kilómetros al norte de Merlo y 58 kilómetros al sudoeste de Alta Gracia, con una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo al reporte oficial, la intensidad alcanzó nivel III en la escala Mercalli Modificada en Villa de Las Rosas, donde fue percibido por algunas personas en reposo.

En tanto, en localidades como Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano, el fenómeno fue sentido levemente por algunas personas, principalmente en reposo o dentro de edificios.

El movimiento ocurrió luego del sismo registrado cerca de las 22 del martes, generando nuevas repercusiones entre vecinos de distintas zonas serranas.