¿Quién es el famoso que besó emocionado a Messi en Miami?

El encuentro ocurrió en instalaciones vinculadas al Inter Miami y quedó registrado en un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las últimas horas.

En las imágenes se observa a Messi sonriendo junto al actor mexicano, mientras ambos conversan y posan abrazados para la cámara en un ambiente relajado.

El histórico ‘Quico’ del Chavo del 8 DÁNDOLE UN BESO A MESSI y diciendo ‘CÁLLATE’.



El video del día, espectacular. uD83DuDE05uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/UH8QWqmTdl — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 6, 2026

Carlos Villagrán, uno de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana, se mostró entusiasmado durante el cruce con el capitán argentino y hasta imitó algunos de sus clásicos gestos frente a quienes grababan el momento.

La escena despertó una ola de comentarios nostálgicos y reacciones de fanáticos que celebraron el encuentro entre dos figuras icónicas de distintas generaciones.