Encuentro viral
¿Quién es el famoso que besó emocionado a Messi en Miami?Lionel Messi compartió un momento distendido con Carlos Villagrán, el actor que interpretó a Quico en “El Chavo del 8”, y las imágenes rápidamente se viralizaron.
El encuentro ocurrió en instalaciones vinculadas al Inter Miami y quedó registrado en un video que comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las últimas horas.
En las imágenes se observa a Messi sonriendo junto al actor mexicano, mientras ambos conversan y posan abrazados para la cámara en un ambiente relajado.
Carlos Villagrán, uno de los personajes más recordados de la televisión latinoamericana, se mostró entusiasmado durante el cruce con el capitán argentino y hasta imitó algunos de sus clásicos gestos frente a quienes grababan el momento.
La escena despertó una ola de comentarios nostálgicos y reacciones de fanáticos que celebraron el encuentro entre dos figuras icónicas de distintas generaciones.