Quién es la hija desconocida de Luis Brandoni incluida en la sucesión

La muerte de Luis Brandoni no solo generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino, sino que además reveló una historia familiar desconocida hasta ahora: la existencia de una tercera hija reconocida legalmente por el actor.

Se trata de Adriana Brandoni, una hija extramatrimonial cuya identidad salió a la luz durante el inicio del juicio sucesorio ab-intestato —es decir, sin testamento— impulsado por Micaela y Florencia Brandoni, hijas del histórico actor junto a la actriz Marta Bianchi.

El dato sorprendió especialmente porque fueron las propias hermanas quienes solicitaron formalmente que Adriana fuera incorporada como coheredera en la sucesión de bienes. El gesto fue interpretado como una señal de reconocimiento y de vínculo familiar entre las tres mujeres, algo poco habitual en disputas hereditarias dentro del ambiente artístico.

La información se conoció a partir de detalles revelados en el programa televisivo “A la tarde”, conducido por Karina Mazzocco. Allí, el periodista Luis Bremer explicó que el expediente judicial menciona expresamente a “Zoila Adriana Brandoni” como coheredera.

“Micaela y Florencia Brandoni asisten en carácter de hijas a iniciar juicio sucesorio ab-intestato del señor Adalberto Luis Brandoni”, detalló Bremer al citar parte del documento judicial. Luego agregó que las hermanas “venimos a denunciar como coheredera a Zoila Adriana Brandoni”, dejando constancia formal de su existencia dentro del trámite sucesorio.

El abogado Juan Pablo Merlo, consultado sobre el caso, remarcó que “las mismas hermanas están diciendo acá hay otra heredera. Ellas mismas la están habilitando”, subrayando la importancia del gesto familiar.

Aunque la existencia de Adriana era desconocida para gran parte del público, el propio Brandoni había hablado brevemente sobre ella en una entrevista concedida en 2022. En aquella oportunidad contó que había sido padre siendo muy joven, antes de alcanzar la fama, fruto de una relación de adolescencia.

De esa historia también nació una nieta del actor, conocida públicamente como Patu Leonardi. Sin embargo, Brandoni eligió mantener siempre un perfil extremadamente bajo respecto a ese vínculo y nunca profundizó públicamente en detalles familiares.

La aparición de Adriana dentro de la sucesión generó sorpresa en el ambiente artístico y mediático, aunque hasta el momento ninguno de los integrantes de la familia realizó declaraciones públicas sobre el tema.

Mientras tanto, el proceso judicial continuará para determinar cómo será la distribución de los bienes del actor, quien falleció dejando tres hijas reconocidas: Micaela, Florencia y Adriana.