Quilino llevará gas natural a todas sus escuelas con fondos provinciales

Tres escuelas de Quilino accederán a obras de gas natural tras la entrega de aportes provinciales en el marco del programa “Conectar Gas Escuelas” y el Plan de Igualdad Territorial.

La inversión supera los 80 millones de pesos y permitirá avanzar con conexiones de gas en distintos establecimientos educativos de la localidad del norte cordobés.

Durante una recorrida institucional por el norte y noroeste provincial, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, encabezó la entrega de fondos destinados a las obras.

Los aportes incluyen 20.130.000 pesos para el Instituto Privado de Enseñanza Quilino (IPEQ), 25.745.000 pesos para el Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield y 25.630.000 pesos para el Centro Educativo Provincia de Buenos Aires.

Según indicaron desde la Provincia, las obras permitirán mejorar las condiciones de calefacción y garantizar infraestructura adecuada para estudiantes y docentes durante los meses de bajas temperaturas.

“Estamos muy contentos de hacer entrega de la última etapa de aportes para la obra de gas natural para las escuelas de esta localidad, porque significa mejor infraestructura e impacta positivamente en la comunidad educativa”, señaló Brandán.

Por su parte, la intendenta Mabel Godoy destacó que con estas obras “el 100% de las escuelas de Quilino van a tener gas”.

La iniciativa forma parte del Plan de Igualdad Territorial impulsado por la Provincia para ampliar servicios esenciales en distintas localidades del interior cordobés.