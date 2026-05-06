Tarjeta Alimentar: quiénes cobran el tope de $108.000 y cómo quedan los montos

A pesar del reciente incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios durante el mes de mayo. De esta manera, el refuerzo económico que perciben los sectores más vulnerables sigue congelado, con un tope máximo de $108.062 para un grupo específico de beneficiarios.

Este programa, diseñado para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria, se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación principal, sin necesidad de trámites previos.

El beneficio varía según la cantidad de hijos o la condición del titular. Para este mes, los valores vigentes son:

$52.250: Familias con un hijo de hasta 17 años y titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

$81.936: Familias con dos hijos.

$108.062: Familias con tres o más hijos y madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos.

El padrón de la Tarjeta Alimentar se cruza automáticamente con la base de datos de Anses. Los grupos alcanzados son:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas con hijos con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad).

Embarazadas a partir del tercer mes de gestación que perciben AUE.

Madres que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

Un dato clave a tener en cuenta es que, a diferencia de la AUH que se actualiza mensualmente por el índice de movilidad, la Tarjeta Alimentar no tiene una actualización automática. Esto implica que, aunque los beneficiarios vean un incremento en sus haberes por la asignación, el componente destinado exclusivamente a alimentos no ha sufrido variaciones respecto al mes de abril.

Para quienes tengan dudas sobre su cobro o deseen verificar si fueron dados de alta en el programa, pueden realizar la consulta ingresando a la plataforma Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.