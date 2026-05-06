¿Te imaginás casarte en la Cripta Jesuítica? Ahora ya es posible

La ciudad de Córdoba amplió la propuesta de casamientos civiles en espacios emblemáticos y desde este otoño las parejas podrán celebrar su unión en la histórica Cripta Jesuítica y en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU).

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Registro Civil, con el objetivo de sumar alternativas cerradas para la temporada otoño-invierno y extender durante todo el año esta modalidad que comenzó en parques y espacios abiertos.

El cronograma confirmado contempla las siguientes fechas:

16 de mayo: Cabildo Histórico

28 de mayo: Cripta Jesuítica

4 de junio: Cabildo Histórico

9 de junio: Cripta Jesuítica

25 de junio: Museo Metropolitano de Arte Urbano

16 de julio: Museo Metropolitano de Arte Urbano

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, explicó que la intención es que “más cordobeses puedan celebrar un momento tan importante en lugares que son parte de la identidad de la ciudad”.

Además, sostuvo que la propuesta continuará ampliándose debido a la buena respuesta de los vecinos desde su puesta en marcha.

Con la incorporación de estos sitios, Córdoba suma nuevos espacios con valor histórico y artístico para quienes buscan celebrar su matrimonio civil en escenarios diferentes.