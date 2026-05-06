Una inversión millonaria para repavimentar las calles de Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés presentó en conferencia de prensa el Plan Integral de Mejoramiento Vial de Villa Carlos Paz, un ambicioso proyecto que contempla la mayor inversión municipal en obras de conectividad en toda la historia de la ciudad. Se hará un desembolso de más de dos mil millones de pesos con fondos propios para repavimentar las arterias más importantes, mejorar la transitabilidad en las calles de tierra y garantizar la seguridad vial.

La primera etapa de este nuevo plan que apunta a mejorar vías de conectividad estratégica.

El programa implica una inversión superior a los 2.050 millones de pesos y se enmarca dentro de una política sostenida por la gestión comunitaria, tendiente a una mejora en la calidad de vida de los vecinos.

Según pudo conocerse, estas acciones permitirán reducir los tiempos de traslado, generar vías más seguras y ordenar la circulación, consolidando una ciudad más integrada y accesible.

«Este plan integral permitirá avanzar en el mejoramiento de arterias de conectividad estratégicas, que son aquellas avenidas o calles de mucha transitabilidad interna entre los barrios y distritos de la ciudad. Seguimos priorizando inversiones en infraestructura, con obras concretas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos»; dijo Avilés.

Es importante destacar que estas acciones se verán complementadas con las herramientas previstas en la Ordenanza N° 4299, que promueve la participación de los vecinos en la ejecución de obras mediante un sistema de contratación a terceros, facilitando la concreción de cordón cuneta y pavimentación en distintos barrios.