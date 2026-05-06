Vecinalistas celebraron el histórico Plan Integral de Mejoramiento Vial

En el marco de la presentación del Plan Integral de Mejoramiento Vial impulsado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, referentes de distintos centros vecinales expresaron su acompañamiento a la iniciativa y valoraron la respuesta a demandas históricas vinculadas al estado de las calles y la conectividad urbana.

El coordinador de Políticas Vecinales, Marcelo Solís, destacó que el proyecto surge a partir del diálogo sostenido con los barrios: «Este plan nace de la escucha activa que venimos realizando desde comienzos de año junto al intendente y la secretaria Carla Livelli. En cada reunión, uno de los principales reclamos era mejorar el pavimento, el asfalto y las calles de tierra». En ese sentido, Solís subrayó que la planificación contempla sectores estratégicos de alta circulación: «Son zonas muy concurridas, con presencia de establecimientos educativos, de salud y comercios. Hablamos de corredores fundamentales para la conectividad de la ciudad».

Además, remarcó la importancia de haber incluido a los centros vecinales en el proceso: «Hoy están presentes quienes dieron origen a este plan, y eso es muy importante porque refleja un trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos».

Desde el Centro Vecinal La Quinta, su presidente Hugo Arias manifestó su satisfacción por la inclusión de la Avenida Los Sauces dentro del programa: «Me voy contento porque es una obra que la gente venía pidiendo hace tiempo. La repavimentación de Los Sauces es fundamental para el barrio». Arias explicó que se trata de una arteria clave, con alta circulación diaria: «Es la avenida principal, con muchos comercios y movimiento constante. Los arreglos que se venían haciendo ya no eran suficientes, porque es una zona con vertientes y el suelo trabaja distinto».

Asimismo, destacó el compromiso de los vecinos para continuar con mejoras en el barrio: «Vamos a seguir trabajando y colaborando. Ya hemos hecho obras por administración propia y queremos avanzar con las calles que aún faltan pavimentar».

Jorge Pomponio, referente del Centro Vecinal Villa Domínguez, celebró la confirmación de la repavimentación de una de las arterias más importantes del sector. «Hace tiempo que veníamos conversando con el Ejecutivo para poder concretar esta obra. La Avenida Hipólito Yrigoyen es prácticamente la columna vertebral del barrio, por donde circula el movimiento comercial, los colegios e incluso es una salida directa al lago», explicó. Pomponio remarcó que se trata de una intervención muy esperada por la comunidad: «Bienvenida esta repavimentación, ojalá se realice lo antes posible. Vamos a informar con tiempo para que todos puedan tomar precauciones y no se vean sorprendidos por cortes o desvíos en el tránsito».

Por su parte, la presidenta del Centro Vecinal Los Manantiales, Inés Mate, valoró el impacto positivo que tendrán las obras en la zona: «Lo tomamos con mucha alegría, porque son calles con mucho tránsito y estaban muy deterioradas por la topografía del barrio». En particular, señaló la importancia de intervenir en arterias como Olegario Andrade y José Hernández: «Son vías muy utilizadas como conexión entre el centro y la avenida Cárcano, por lo que su mejora también influye en la seguridad vial».

La iniciativa, que ya comenzó a ejecutarse en distintos puntos de la ciudad, se presenta como una respuesta concreta al crecimiento urbano de Villa Carlos Paz y a la necesidad de optimizar la circulación en sectores cada vez más transitados.