Nayi será querellante en la causa que investiga el crimen de «La Turca» Saad

Tanti. El prestigioso penalista cordobés Carlos Nayi se transformó hoy en abogado querellante en la causa que investiga la muerte de la empresaria Patricia «La Turca» Saad en Tanti. Fue designado por el hermano de la víctima, quien fuera asesinada en la casa que habitaba el pasado 16 de Julio de 2018.

Nayi, señaló a este medio que, en horas tempranas, se hizo presente en la Fiscalía de Tercer Turno que lidera Jorgelina Gomez, para anticiparse a la decisión.

Con el correr del tiempo, el asesinato de «La Turca» Saad (61) se ha transformado en uno de los casos más misteriosos que se registraron en el Valle de Punilla. La mujer fue encontrada por su mejor amiga en medio de un charco de sangre en el comedor de la casona que habitaba en la calle Chaco al 45.

Según la autopsia, fue atacada por sorpresa desde atrás y nunca tuvo posibilidad de ensayar una mínima defensa por su vida. «La Turca» murió a causa de un «traumatismo de cráneo encefálico» luego de haber sido golpeada certeramente con un elemento romo que nunca apareció. A partir de allí, los investigadores diagramaron un rompecabezas que le falta la pieza principal: el asesino.

Quienes conocieron de cerca a la víctima, aseveran que tenía un carácter particular y que no dudaba a la hora de decir lo que pensaba. A causa de algunos episodios de inseguridad, se había vuelto más desconfiada y a su casa solo entraban dos personas de su entera confianza, entre ellas , Débora Sarmiento, esposa del ex intendente Alejandro Perez Baroni, quien descubrió el cadáver.