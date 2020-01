Tras las lluvias Justiniano Posse quedó bajo el agua

Justiniano Posse.- La localidad cordobesa de Justiniano Posse vive su peor inundación en 100 años, según indicó a Cadena 3 su intendente, Gerardo Zuin.



"Tuvimos precipitaciones muy abundantes en cortos períodos de tiempo. En 14 o 15 horas sumamos 220 milímetros aproximadamente, pero en los campos aledaños a Posse llovió más que eso, unos 260 milímetros", precisó.



En ese sentido, aseguró que "en más de 100 años esto no ha sucedido" y marcó que tratan de "ver como frenar esa agua que ingresa que es ajena al ejido municipal".



Según informó el jefe de bomberos a Cadena 3, 25 personas continúan evacuadas.



Con el cese de la alerta, los vecinos comenzaron a limpiar sus casas y a sacar todo lo afectado por el agua.



"No nos dio tiempo de nada. En 10 minutos, teníamos el agua adentro. Nos entró 25 centímetros y ayer (por este lunes) levantó hasta 50 centímetros. Vino el agua de los campos y levantó el nivel", dijo a Cadena 3 Rubén, un vecino de barrio IPV, uno de los más afectados por el temporal.



"Tenemos que tirar todo lo que está mojado. Los muebles no sirven más. El auto también se me inundó hasta el asiento pero bueno por lo menos podemos seguir contando", agregó.

Si bien comenzó a bajar el nivel del agua, hasta la mañana de este martes aún se registraba agua en la carpeta asfáltica en el empalme de la Ruta Provincial 3 y Ruta Provincial 6.



Otro de los barrios más afectados por las intensas lluvias fue Hipotecario, que se encuentra en la zona más baja de la ciudad. La Policía Caminera trabaja en la zona e informó que rige una restricción del tránsito pesado.



Se espera que durante la mañana de este martes arribe el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el secretario del Plan Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes, Claudio Vignetta.