La Quinta: Desvalijaron su peluquería y ahora no puede trabajar

Carlos Paz. Un nuevo hecho delictivo se registró el viernes pasado en la Avenida Los Sauces del barrio La Quinta, donde delincuentes destrozaron el vidrio de una peluquería y se llevaron todo lo que encontraron. La damnificada se llama Pamela y contó que sólo le dejaron las sillas y los espejos.

La mujer aseguró que los robos se vienen sucediendo de forma diaria en la zona y que es necesario reforzar la presencia policial en el barrio, al tiempo que reconoció: «Fue un retroceso enorme para mí, porque se llevaron elementos y herramientas de trabajo por más de 40 mil pesos. Estoy sin trabajar porque no tengo cómo hacerlo y yo vivo de la peluquería, me hicieron un gran daño».

«Me rompieron el vidrio sin importarles que tuviera el cartel de la alarma y no me dejaron nada, se llevaron capas, productos y máquinas. Pero esto que me sucedió a mí, viene pasándoles a todos los vecinos. Están robando mucho en la zona y el verano pasado, debo hacer sido la única a quien no le habían robado»; denunció Pamela, quien agregó: «No hay cámaras en el lugar y necesitamos que haya más policías. Ojalá que todo esto sirva para que no sigan robando con tanta impunidad».