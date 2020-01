Nueve detenidos por conducir alcoholizados en las calles carlospacenses

Carlos Paz. Durante los controles de alcoholemia que se realizaron el fin de semana pasado, fueron detenidos nueve automovilistas que se conducían en estado de ebriedad por las calles de Villa Carlos Paz.

Los operativos se vienen realizando cada domingo en horas de la madrugada y esta vez, el puesto de control se ubicó en la esquina de las calles San Martín y Tucumán y se controlaron 41 vehículos.

Se confeccionaron 16 actas de constatación y 26 infracciones, relacionadas a alcoholemia superior a lo permitido, rodados que circulaban con documentación vencida y otras irregularidades como no respetar las indicaciones del semáforo, circular sin documentación, no respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, negarse a exhibir la licencia habilitante o no llevarla consiga y conducir sin licencia. Asimismo, se informó que se procedió a la retención de 9 vehículos y 2 motocicletas.