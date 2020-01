Una joven fue atacada por dos pitbulls y sufrió graves lesiones

Mar del Plata.- Una joven de 23 años sufrió graves heridas en sus piernas tras un ataque feroz de dos perros pitbulls mientras caminaba por una vereda de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Lara Dodds circulaba por la intersección de las calles Formosa y 14 de junio, en la medianoche del pasado martes, cuando los perros que estaban comiendo basura la atacaron sorpresivamente.

La joven actualmente atraviesa un proceso de recuperación y sesiones de kinesiología tras las graves heridas que le ocasionaron las mordeduras.

Dodds habló sobre ello al aire de la FM 99.9. «Tuve suerte, podría haber perdido la pierna, me podría haber defigurado la cara. Sin embargo, las heridas que tengo yo calculo que voy a tener por lo menos un mes de rehabilitación, pero voy a volver a caminar. Podría haber sido mucho peor», aseguró.

«No estoy muy bien de estado de ánimo la verdad, pero sobrellevando el momento, creo que es lo esperable también. Lo que pasa es que no hay que echar la culpa, hay que erradicar el problema. Lamentablemente yo entiendo que los animales no tengan la culpa, pero se platea lo mismo, no es igual que se enoje un caniche a que se enoje un pitbull. La mandibula no es la misma, un caniche no te mata y un pitbull sí», reflexionó sobre lo sucedido.

Al contar la respuesta que tuvo por parte de las autoridades dijo: «Normalmente después del control de rabia los devuelven, pero me dijeron de zoonosis que no porque el dueño ya tiene varias denuncias, por ese lado contenta de que no los devuelvan. Si los volvieran a traer sería como patear el problema hacía un futuro, hacia otro vecino, los perros están a dos cuadras. En este caso se los van a llevar porque hubo mucha difusión en los medios y en las redes, en otros casos el protocolo es devolverlos y eso es una locura».

Por último, la joven confirmó que al otro día del hecho inició acciones contra el dueño de los pitbulls por causa penal y civil. "Me arruinó", confesó.