Un niño perdido, una madre asustada y un improvisado héroe en Cuesta Blanca

Cuesta Blanca. Alberto Albelo es inspector de la localidad de Cuesta Blanca que el miércoles pasado encabezó la búsqueda y rescate de un pequeño turista de 8 años, quien se había extraviado en el río San Antonio y era buscado desesperadamente por su madre. El trabajador aseguró a El Diario que la familia era oriunda de Buenos Aires y estaban de vacaciones en Villa Carlos Paz.

Todo ocurrió en horas de la tarde en las inmediaciones del puente que cruza sobre uno de los balnearios más famosos del sur de Punilla, cuando en un descuido de su madre, el menor se apartó de su mirada y desapareció por más de dos horas. Tras haberlo buscado sin resultados positivos, la turista recurrió a Alberto –que estaba organizado el tránsito en el lugar- y éste se puso en contacto con un guardavida y juntos empezaron a rastrillar intensamente las costas del río.

«Se me acercó la mujer, que tendría alrededor de 47 años y me dijo que su hijo estaba perdido. Yo salí corriendo y empezamos a buscarlo, lo encontré después de algunos minutos en la costanera cerca de la bomba. Yo empecé a preguntar si habían visto a un chico solo y la gente empezó a aplaudir mientras yo gritaba su nombre: Valentino, Valentino. Y entonces apareció. El niño estaba jugando con otra familia y no tenía idea que su madre lo estaba buscando»; destacó el inspector.

«Lo llevé en mi moto hasta el puente donde lo esperaba la madre y su pareja. Yo soy padre de una nena y me puse muy mal por la situación, me puse en el lugar de esa gente. Pero me sorprendió que fueran tan indiferentes a todo lo que estaba sucediendo»; reconoció el hombre a este medio.