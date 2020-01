Video: Una taxista fue amenazada por dos turistas en Carlos Paz

Carlos Paz. Dos turistas fueron escrachados en las redes sociales por una taxista de la ciudad de Carlos Paz, luego que amenazaran con golpearla cuando intentó cobrarles el traslado de un hotel a otro alojamiento. En la grabación, puede ver como los sujetos increpan a la mujer y ésta les contesta.

El salvaje episodio se registró el jueves pasado, cuando desde la recepción de un hotel llamaron un móvil para que trasladara a dos pasajeros hacia otro establecimiento de la ciudad y le informaron que el viaje se lo pagarían al llegar. Cuando arribaron, la conductora, identificada como Mariela Giraudo, se sorprendió que nadie los estuviese esperando y preguntó a los turistas a quien debía cobrarle los $170 del viaje.

Fue en ese momento, en que los hombres se violentaron y comenzaron a gritarle y amenazarla. El griterío era tan fuerte, que salieron de la recepción del segundo hotel a pagarle a la conductora de la empresa Mi Taxi Ya, quien contó que si no hubiese intervenido el dueño del establecimiento para calmar a los turistas, la situación hubiese sido aún peor.

«Era un viaje común y corriente, siempre nos llaman de algún hotel para trasladar pasajeros a otro y generalmente, nos espera en la puerta la recepcionista para pagarnos el viaje. Esta vez, no había nadie y cuando les pregunté a los chicos si sabían quien tenía que pagar el viaje, me dijeron: ´Que se yo, tomate el palo´. Entonces yo les dije que me iba a bajar porque era mi trabajo y tenía que cobrarle viaje, que iba a preguntar por el pago. Dentro del hotel no había nadie, así que volvió y les dije que me lo pagaran ellos y luego pidieran el reintegro al hotel y ahí se pusieron como locos. Estaban muy pasados, re duros»; sostuvo la conductora.

«Llamé inmediatamente a la central y la Policía, afortunadamente el hotel me pagó el viaje y vino el dueño y logró calmarlos. Estaban tan sacados que filmé cuando se ponían al frente de mi taxi para no dejarme ir y querían pegarme. Me gustaría que se haga público que vean lo que nos tenemos que aguantar los taxistas porque esto pasa todos los días y estamos cansados de esta gente. Lo hago público para que no vuelvan a pasar cosas como éstas, quizás si son escrachados se cuiden más»; aseguró Mariela a El Diario.

«Lamentablemente, hay mucha violencia en la calle. De este tipo de situaciones tenemos muchas por día, cada vez que vamos a un boliche y levantamos un pasajeros, los otros que están esperando un taxi nos pegan patadas al coche y nos insultan»; finalizó.