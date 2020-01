Buscan a joven argentino desaparecido en la frontera entre Perú y Bolivia.

Esta noche, Fabiana Benestante viajará a Lima para sumarse a la búsqueda de su hijo Francisco Ciartantini Cristoforone de 24 años que tuvo el último contacto con la familia el pasado 23 de diciembre.

El joven oriundo de la localidad bonaerense de Pigüé tenía previsto regresar a su casa pasar la fiesta de fin de año. Hacía dos años que estaba recorriendo los países de la región y estuvo en Lima los primeros días de diciembre pasado con su madre en Lima y por problemas de papeles migratorios, no pudo regresar en avión en esa oportunidad.

Antes de pagar una abultada multa en dólares, decidió regresar por tierra y en la frontera entre Perú y Bolivia desapareció. Fabiana está convencida que está vivo y dijo que volverá con él.

Autoridades argentinas, peruanas y bolivianas están en alerta por la desaparición de Francisco Ciarlantini Cristoforone, cuyo paradero se desconoce.

Fran se comunicó con su familia por última vez el pasado 23 de diciembre: "Me dijo que estaba en Frontera, del lado de Perú y que cruzaba el 24 a Bolivia. No hubo más contacto. Esperé una semana y me di cuenta que algo pasaba", relató su madre en diálogo con TN.

La mujer ya radicó la denuncia en Cancillería y aseguró que los consulados de Bolivia y Perú ya están trabajando en la causa.

"Llego el lunes, me van a estar esperando Kevin y Santiago, dos mochileros amigos de Fran. Me voy a ir a la Embajada y a la comisaría donde lo están buscando", contó.

De acuerdo al testimonio de su mamá, le había comunicado "que quería volver a Argentina, que estaba un poco triste, que necesitaba estar con su familia"