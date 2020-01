Para la fiscal, el atacante de «La Hiena» Barrios buscaba matarlo

Cosquín. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, dispuso en las últimas horas que se agrave la imputación contra Ramón Enrique Icardo (31), el hombre imputado de haber apuñalado al boxeador Jorge Rodrigo «La Hiena» Barrios durante los festejos de Año Nuevo en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. El sospechoso se encuentra detenido y ahora está acusado de «tentativa de homicidio».

El hecho se registró durante la madrugada del 1 de enero en un complejo de cabañas ubicado en la calle Hipólito Irigoye al 800, en el camino a El Zapato. En esas circunstancias, Barrios fue presuntamente atacado por Icardo y sufrió heridas cortantes en el pecho, costal, espalda y brazo derecho, por el cual debió recibir las primeras curaciones en el Hospital Municipal de Capilla del Monte y posteriormente fue derivado al Hospital Domingo Funes (donde estuvo hasta el jueves).

Inicialmente, el agresor se encontraba acusado de «robo calificado por el uso de arma»; pero finalmente resolvió modificar la caratula. En ese sentido, coincidió con el abogado del deportista, Luis Rivera, quien aseguró que Icardo intentó asesinar a su cliente. «Desde nuestro punto de vista es un homicidio en grado de tentativa, el atacante no logró el cometido por la gente que estaba ahí e intervino. Rodrigo se encontraba en el suelo y no tuvo acción de defensa. Es una situación confusa, no entendemos cómo estaba él (agresor) en el lugar o si consumió sustancias»; agregó.

«No habían tenido ningún episodio previo, pasaron normalmente el día de Año Nuevo ahí en un lugar en común. El agresor es oriundo de Córdoba y mi cliente lo conocía de ese lugar, no habían tenido episodios previos. Lo atacó de atrás y podía haberle producido un daño mayor»; concluyó.