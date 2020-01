Los discriminaron en un balneario de Mar del Plata por gays

Una pareja fue discriminada e intentaron echarlos mientras estaban en una carpa del balneario Ocean Club, de Playa Grande, con el argumento de “hacer escenas de gays” en un lugar “familiar”. Las víctimas denunciaron lo sucedido ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), pero el balneario igualmente desafectó a la familia dueña de la carpa donde los habían invitado a pasar dos días de playa. “Nosotros somos una familia también”, manifestaron.

Una pareja fue discriminada e intentaron echarlos mientras estaban en una carpa del balneario Ocean Club, de Playa Grande, con el argumento de “hacer escenas de gays” en un lugar “familiar”. Las víctimas denunciaron lo sucedido ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), pero el balneario igualmente desafectó a la familia dueña de la carpa donde los habían invitado a pasar dos días de playa. “Nosotros somos una familia también”, manifestaron.

Ante la queja de una mujer, quien dijo ante las autoridades del balneario que había dos personas “haciendo escenas de gays”, al otro día personal del balneario Ocean Club intentó impedir el ingreso a la pareja argumentando que se encontraban en un lugar “familiar”. Los chicos permanecieron en el lugar, pero el amigo que les había prestado la carpa para pasar los días fue echado del club.

“Fuimos a pasar la semana de año nuevo a Mar del Plata. Tenemos un amigo que el padre era socio del Ocean Club. El 4 de enero nos invitó a pasar el día al balneario. Fuimos y estuvimos todo el día tranquilos ahí, no pasó nada. Al otro día, cuando quisimos volver, nos avisa el padre de nuestro amigo que no podíamos volver porque una señora se había quejado de que nos habíamos estado besando y habíamos estado haciendo escenas gays en la playa. Pero nada que ver. Vivimos juntos hace un año y medio y no tenemos necesidad de andar haciendo ningún tipo de escándalo en la vía pública. Segundo, ni siquiera recuerdo ni le di trascendencia a si nos habremos dado un beso en algún momento”, explicó a Qué digital, Gustavo, uno de los damnificados.

“A raíz de la queja nos intentan impedir el ingreso al otro día. Ahí fue cuando grabamos todo. Nosotros ingresamos igual porque el padre es socio y nadie le va a decir que no puede estar con invitados, porque está incluso en el reglamento del club. Ahí es cuando viene un carpero que trabajaba ahí y nos dice que él se había encargado de la queja de la señora y que ése era un lugar familiar y que no podíamos estar haciendo esas cosas. Le dijimos que nosotros somos una familia también y no nos supo responder”, continuó su relato.

A continuación, contó que se hizo presente un gerente para intentar calmar la situación y aclarar que “en ningún momento se discriminó” como intentando adelantarse a lo que podría venir: “Al otro día nos enteramos que desde la administración del club lo expulsan al padre de mi amigo”.

“Fue una cagada todo. No la pasamos nada bien. Nos terminamos yendo temprano porque el ambiente no daba para quedarse ahí”, concluyó Gustavo, quien además contó que tras un escrache por las redes sociales, el balneario cerró los comentarios y privatizó las publicaciones de sus cuentas.