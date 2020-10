Denuncia contra Damián de Santo, lo acusan de usurpar un terreno

Un vecino de la localidad de Villa Giardino acusó a Damián de Santo de haber usurpado un terreno de su propiedad en las sierras de Córdoba. Aseguró que su lote fue incorporado al complejo de cabañas que el actor tiene hace algunos años en el Valle de Punilla y que se vio amenazado por el fuego la semana pasada.

El denunciante se llama Lucas Berubié y sostuvo que debió recurrir a la justicia, porque no pudo alcanzar un acuerdo con el actor. Asimismo, sostuvo que cuenta con escritura y comprobante de que los impuestos se encuentran pagos al día de la fecha. «Mi bisabuelo lo compró en 1947»; dijo el hombre en diálogo con Cadena 3.

«Desde el 2014 el tema está en la justicia y hemos tenido varios fallos favorables, todos los planteos que él fue haciendo se le fueron rechazando; ahora la causa está en la Cámara de Apelaciones de Cruz del Eje»; agregó.

En su defensa, De Santo le explicó que él obró «de buena fe» y que compró todos los lotes. Berubié dice que posiblemente sea cierto, pero que no cuenta con la documentación que lo acredite como titular del lote en cuestión y pide que el actor le devuelva el terreno y un resarcimiento por el tiempo que lo explotó comercialmente.

Por su parte, Damián de Santo sostuvo: «Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puede hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador». En otro fragmento de la entrevista que dio a TN, señaló: «Espero que el tema se defina legalmente y no por los medios. Usa la coyuntura para hablar mal de mí, de manera infundada porque hay un juicio».