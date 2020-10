El Parque Sarmiento lleno de gente: «Así las camas no nos van a alcanzar»

Tras los anuncios del gobernador Juan Schiaretti sobre las restricciones que regirán en 6 departamentos de la provincia, el ministro de Salud, Diego Cardozo mostró su preocupación por la ocupación de camas que sigue en ascendente sentido.

Ayer en conferencia de prensa y ante consulta de periodistas, Cardozo se mostró ofuscado por la actitud de los vecinos; "acabo de pasar por el parque (Sarmiento) y están jugando a la pelota y al rugby, y así las camas no nos van a alcanzar, por más que sumemos 490 camas. Y si jugamos al fútbol y hacemos cosas que no corresponden así ningún esfuerzo que haga el sector público y el privado va a servir, las camas se van a acabar igual".

Al día de la fecha, se encuentran internadas 1.990 personas en camas de unidades críticas para adultos (Covid-19/no Covid-19), lo que representa un 74,8% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

En relación con las camas críticas para adultos Covid-19, se encuentran internadas 1.310 personas, lo que representa un 79,2% del total de camas de los sectores público y privado de la provincia Córdoba.

Sobre el uso de la fuerza pública ante las conglomeraciones de personas, Cardozo aseguró: "Las fuerzas de seguridad están disuadiendo para que no se lleven adelante, pero es lamentable que tenga que actuar la fuerza de seguridad para disuadir actividades que todos los cordobeses sabemos que nos podemos llevar a delante. No obstante eso violan las normativas y las recomendaciones. Hace siete mese venimos explicando que generan una alta transmisibilidad y brotes. Las fuerzas van a estar, pero también ayudemos al sistema de salud a no llevar adelante estas actividades que sabemos que generan una alta ocupación de camas".

Operativos identificar

Con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, continúan los Operativos del Programa Identificar.

Ayer se llevaron a cabo en las localidades de Río Segundo (Río Segundo), Salsipuedes (Colón), El Manzano (Colón), Unquillo (Colón), Río Ceballos (Colón), Villa Allende (Colón), Mendiolaza (Colón), en la Terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y en diversas instituciones. Durante esta estrategia sanitaria se realizaron en total 1.111 estudios, de los cuales 329 corresponden a toma de muestra con hisopados (PCR), 485 test antígeno y 297 a test serológicos. Las muestras de los hisopados están siendo procesadas por el Laboratorio Central de la Provincia.