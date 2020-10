El dueño del bar donde murió Lucía dijo que "no pasó nada"

El dueño del local Zar Burgers en San Miguel Buenos Aires, donde una joven murió a causa de una explosión con alcohol en una mesa, dijo que no había pasado nada en un audio enviado a sus contactos.

"Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón" aseguró.

La joven estaba sentada con amigos en una larga mesa que tenía centro de mesa pequeño con una mecha y alimentada a alcohol. Cuando la misma se estaba apagando, una de las empleadas del lugar la intentó recargar con un bidón de ese elemento inflamable de cinco litros y terminó explotando. Las personas se prendieron fuego y quedaron con graves heridas, mientras que Lucía Costa Osores, una joven de 19 años recibió la peor parte por la gran cantidad de alcohol que le cayó sobre su cuerpo. Fue llevada el hospital con el 75% de su cuerpo quemado y con las vías respiratorias comprometidas. Finalmente falleció tras un ataque cardíaco.

Por su parte, Pablo, el padre de la joven afirmó que está “luchando para que se haga justicia” y denunció que a su hija “la sacaron dos horas después”.