Acusan a un verdulero de abusar de una joven en Córdoba

Un verdulero del barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba fue acusado de haber abusado sexualmente de una joven de 18 años, quien radicó una denuncia en el Polo de la Mujer. La chica contó que había ido a comprar al comercio, ubicado sobre el Bv. De los Alemanes y mientras estaba eligiendo la mercadería, el hombre comenzó a tocarla y besarla.

«Él se acercó a mí y me empezó a tocar, bajó sus manos y me tocó las partes íntimas»; denunció la joven, durante una entrevista a Canal Doce. Asimismo, dio a conocer que el comerciante tendría otras denuncias previas por hechos similares y que no ha sido detenido porque está considerado como persona de alto riesgo.

Tras conocerse la denuncia, los vecinos de la zona se mostraron indignados y atacaron la verdulería.