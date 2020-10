Asalto en Carlos Paz: Los golpearon, los torturaron y amenazaron con matarlos

Una familia de Carlos Paz sufrió anoche un asalto violento en su casa de barrio Sol y Río, donde ingresaron cuatro delincuentes armados y encapuchados que los golpearon, los torturaron y amenazaron con matarlos a balazos. Uno de los ladrones utilizó una zapatilla para «picanear» a una de sus víctimas y exigirle que entregue sus ahorros.

.Todo se registró en una vivienda de la calle Gambartes al 100 y el personal de la Departamental Punilla comenzó una investigación para intentar dar con los autores del hecho. Las víctimas son un hombre y su madre de 67 años, quienes fueron sorprendidos por los malvivientes que se mostraron extremadamente violentos y escaparon con dólares y pesos.

Durante una entrevista concedida a El Diario, «Toti» Camilucci contó: «Eran cerca de las diez de la noche, yo estaba con mi mamá y entraron cuatro muchachos súper encapuchados. Mi vieja pensaba que era una broma, que eran amigos de mis hijos hasta que vio que uno se me vino encima y me pegó un culatazo. Me paré y vi que tenía otros dos al lado mío y uno que me estaba apuntando con un arma. Me tiraron al piso y empezaron a pegarme patadas y decirme que entregara la plata. Estuvieron un rato, a mi vieja también la tiraron al piso y se pusieron a revolver toda la casa».

«Cada tanto venían y volvían a patearme y nosotros le indicamos donde estaba la plata, pero no la encontraban y seguían pegándome. Mi vieja los acompañó y les dio la plata, pero querían más. Ahí fue que empezaron a amenazarme, que me iban a matar, y luego que iban a matar a mi vieja, que le iban a meter un tiro en la cabeza. Yo les dije que no tenía un centavo, pero ellos me dijeron: `Sabemos que tenés un local en el centro, danos la recaudación, entregá los dólares´. Yo no sabía que ella tenía más plata. A mí seguían pegando y en un momento, mi vieja se descompuso y la sentaron en un sillón»; agregó el vecino.

«En un momento, yo les pedí que no le hicieran nada a ella y uno de ellos, se me acercó y me dijo que iba a electrocutar a mi vieja. Agarró una zapatilla, la cortó y con los cables pelados, me empezó a picanear a mí con la corriente. Como cuatro o cinco veces lo hicieron y cuando mi vieja vio todo eso, les pidió que pararan y les indicó donde guardaba un poco más de plata. Yo no sabía que ella guardaba esa plata ahí, les dijo que tenía dólares y se los entregó. Nos dejaron ahí y nos amenazaron para que no llamemos a la Policía, uno se quedó espiando algunos minutos que hacíamos y después salieron corriendo hacia el río. A los minutos llegó mi vecino que vio salir al último y nos ayudó, porque yo estaba ensangrentado»; completó.