Desesperada de búsqueda de una moto robada en Carlos Paz

Una periodista de Carlos Paz denunció el robo de la moto de su hija del domicilio. "Maldita inseguridad. Malditos amantes de lo ajeno. Le robaron a mí hija su medio de movilidad, su herramienta de TRABAJO" posteó Lorena Moix en su red social.

"Si... Palabra difícil de pronunciar para quienes no experimentan la dignidad del esfuerzo propio. Aldi desde los 16 años trabaja. Trabaja y estudia. Y es un tractor porque no para. Aprendió que el medio es el esfuerzo y la ganancia, el placer de saber que todo lo que tiene es mérito suyo. Pido si alguien tiene información, la haga pública. No podemos dejar que la suerte de los laburantes la decidan los choros" aseguró.

La moto robada es una Mondial DAX 2015 blanca, patente:A029xwo. Fue sustradída de las calles San Luis y Mendoza barrio Malvinas días atrás en la madrugada.