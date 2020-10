Entraron a un comercio y se llevaron un teléfono celular

Una comerciante de Carlos Paz denunció que una pareja de ladrones le robaron su teléfono celular en el interior de su comercio de Avenida Cárcano casi esquina Brasil. Hubo varios hechos similares en la zona y aseguran que se trataría de los mismos autores, un hombre y una mujer de alrededor de 50 años de edad.

«Me robaron el celular el viernes a la tarde en mi negocio, no tengo cámaras pero sí la descripción de quienes me robaron. Me da mucha bronca porque tenía las fotos de mi mamá que ya no podré recuperar»; aseguró Marisa.

Asimismo, la mujer destacó: «Me hablaban mucho como para que no pudiese concentrarme, el celular estaba medio escondido y cuando se fueron, conté la mercadería porque presentí que había algo raro. Después busqué el celular y no estaba. Lo apagaron frente de mi negocio, llamé a la Policía e hice la denuncia».

«No es solamente lo material, sino los recuerdos que allí tenía. Me dijeron que también hubo un caso similar en Sol y Río y otro en San Antonio, se ve que están robando muchos celulares»; completó.