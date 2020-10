Córdoba: Un matrimonio de médicos falleció de Covid-19

Los médicos Gustavo y Adriana Salemme fallecieron infectados de coronavirus, virus que se contagiaron trabajando en distintas instituciones de salud de la ciudad de Córdoba.

“Mis viejos dejaron un gran legado de amor y un ejemplo de luz”, contó su hijo Matías Salemme, quien habló con Telefe Córdoba sobre sus padres, que fallecieron el 9 y 16 de octubre.

Gustavo, de 67 años, falleció de COVID-19 el 9 de octubre y su esposa, Adriana, de 62, una semana después de la misma enfermedad. Trabajaban en Asecor y en el Hospital Privado, respectivamente.

“Más allá de los que vos pienses del Gobierno, de las restricciones, si estás de acuerdo o no, si creés o no, yo te puedo decir en carne propia que el virus existe, que el virus está, y que si no nos cuidamos nuestros seres queridos tienen grandes probabilidades de fallecer”, dijo Matías, quien además es empresario gastronómico que también sufre las consecuencias económicas de las restricciones.

“Mi papá tenía 67 y mi mamá 62, no eran ancianos, estaban en plenitud, derrochaban vida. Les tocó y pasó esto. Cuando te toca de cerca te das cuenta de un montón de cosas que empezás a valorar. Crean o no, estén o no de acuerdo, el virus está y nos tenemos que cuidar”, reforzó y dijo que sus papás tenían miedo del virus y eran exigentes con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad entre ellos y en las instituciones de salud donde trabajaban.