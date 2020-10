Murió en un choque el histórico dirigente Guillermo Pereyra

Guillermo Pereyra, ex secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza, y ex diputado nacional y ex legislador provincial, murió el martes al chocar con su auto a un camión.

El hecho ocurrió a las 19.30, cuando Pereyra de 67 años conducía el VW Vento, por la ruta nacional 7 y colisionó en forma frontal con otro vehículo. Por ese motivo, falleció en el acto.

Pereyra, actualmente a cargo de OSECAC (la obra social de Empleados de Comercio) regresaba del Gran Hotel Uspallata, ubicado en la localidad cordillerana homónima y regenteado por la organización sindical, donde fue a supervisar los trabajos de la nueva cocina de montaña que iban a inaugurar el próximo fin de semana.

Pereyra fue un dirigente histórico del peronismo mendocino y estuvo al frente del CEC durante 19 años (hasta 2017).

Debido a sus diferencias con el kirchnerismo, se unió al Frente Renovador liderado por Sergio Massa, y tras el acuerdo del actual presidente de la Cámara de Diputados con Cristina Kirchner para las elecciones del año pasado, rompió lazos con el tigrense y los estrechó con Cambia Mendoza.